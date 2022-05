Radioheadi kõige suurema kaliibriga kõrvalprojekt

Radioheadi viimase albumi ilmumisest on nüüdseks möödas juba kuus aastat ning selle bändi põhiliste loovjõudude Thom Yorke’i ja Jonny Greenwoodi jaoks on see ilmselgelt liiga pikk aeg, et mitte ennast muude kanalite kaudu väljendada. Tunnustatud filmimuusika kirjutajana on Greenwood selle aja jooksul loonud heliribad neljale filmile. Neist kahe eest nomineeriti ta ka Oscarile. Samal ajal sai Yorke valmis oma esimese heliriba – Luca Guadagnino lavastatud õudusfilmile „Suspiria“. Samuti avaldas ta sooloalbumi „Anima“ ning tegi sealhulgas koostööd režissöör Paul Thomas Andersoniga, kes lavastas albumi põhjal 15minutise lühifilmi. Loetelu Yorke’i ja Greenwoodi muudest projektidest näitab ka seda, et tegelikult pole nad väljaspool Radioheadi koos kunagi midagi tõsist ette võtnud.