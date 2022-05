SÕJAPÄEVIK (96. päev) | USA halb uudis Ukrainale. Venelased tõid lahinguväljale „Terminaatori“

Poola mõttekoja OSW hinnangul on Venemaa idarindele toonud neli korda rohkem üksusi, kui neil oli mai alguses. Eesti sõjakajastajad on kirjutanud Donbassi veetud Vene tehnoloogilisest vanavarast. Ometi, pilt ei ole päris nii mustvalge. Mitmed allikad on kajastanud Vene armee tehnoloogilise imelapse ilmumist lahingutesse. BMPT-72, hüüdnimega Terminaator, on T-72 põhjale ehitatud soomusmasin. Tornis laseb robot rakette, et hävitada tanke ja jalaväelasi. Veteranist Briti tankikomandör Justin Crump kommenteeris Terminaatorit Sky Newsile nii: „Nad toovad need nüüd Sjevjerodonetski. Arvan, et see näitab Venemaa sihikindlust see linn ära võtta pigem varem kui hilja.”