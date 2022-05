Eesti Energia: palume vabandust, et pole kliente piisavalt teavitanud

Eelmisel nädalal kirjutasime, kuidas kümned tuhanded eestimaalased uskusid börsipaketiga elektrit ostes, et hind muutub iga tund ja sättisid seetõttu oma elektritarbimist hoolikalt kõige odavama hinnaga ajale. Tegelikult kasseerib elektrimüüja tihti kundedelt raha hoopis teistel alustel – hind muutub neile ööpäevas vaid paar korda. Mis sest, et paketi nimi on „Muutuv. Börsihind, mis muutub iga tund“.