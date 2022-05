52 päeva tehtud kaunike ehk Euroopa Liidu kuues sanktsioonipakett on koos. Märgilisim on see, mida pikisilmi oodatud: eurooplased peagi enam Vene naftat ei osta. Kuid selle lause juures on üks oluline tärn, õieti vist mitu. Selleks, et kõik liikmesriigid pardale saada, tuli teha erandeid.