SÕJAPÄEVIK (98. päev) | Lõpuks! Ukraina saab imerelvad

Asjata ähvardada on juba vana Moskva komme. Sõja alguses ähvardas Putin asjasse sekkuvaid riike „välk-kiire” reaktsiooniga. Siis järgnesid igasugused hoiatused, et Ukrainale ei saadetaks jumala eest relvi. Esialgu üldse relvi, siis raskerelvi. Küll ähvardati „ohuga Euroopa julgeolekukorrale”, III maailmasõjaga, tuumarelvadega ja muuga. Ent iga kord on Ukraina need relvad saanud ja Venemaa tõestab iga korraga, et nende ähvardustel puudub sisu.