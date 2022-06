„Turvakodu Martini“ ema teekond mülkast välja: "Loodan, et saan ühel päeval elada koos pojaga. Liigume vaikselt sinnapoole"

Juristidele õpetatakse maast madalast, et esindatavate lugusid hinge võtta ei tohi. Olen selle tõega osalt küll päri, aga tean omast kogemusest, et professionaalne jurist ei saa oma tööd hästi teha, kui ta sellesse loosse ise ei usu. Õppisin väikese Martini perekonda tundma ja kaevusin selle loo iga pisemassegi detaili ning sain õõvastusega aru, et riik eksib siin loos sügavalt. Ma ei saanud kuidagi omaks võtta omaenese riigi väiklaselt õigustavat seisukohta lapse eraldamiseks kogu tema päritoluperekonnast põhjustel, mis olid pehmelt öeldes otsitud, põhjendamatult võimendatud, oluliselt moonutatud, ääretult subjektiivsed ja näisid lõpuks taanduvat ametnike isiklikule elukogemusele, millel polnud vähimatki pistmist konkreetse lapse parima heaoluga. Arusaamatu oli, mis motiivid sellise agenda ajamiseks linnal üldse olid, aga paraku toimus see kõik just selles hetkes mu enese silmade all ja seda eitada polnud võimalik.

Võite vaid ette kujutada, milline lootusetuse näriv valu minu klienti tol hetkel valdas. Uskudes siiralt sellesse, et Harju maakohus on oma otsuse tegemisel tegelikult eksinud, sest lastekaitsetöötajad olid teinud kõik, mis nende võimuses, et jätta kohtule perest sügavalt ekslik mulje, otsustasime, et alustame kogu menetlusega otsast pihta. Eesti kohtupraktikas on see küll pigem tavatu, aga kaalul oli ühe õhtuti end magama nutva väikelapse elu ja ma uskusin tol hetkel iga ihurakuga, et kohus pole tegelikku tõde näinud. Ühtlasi taotlesime ka asjas esialgse õiguskaitse rakendamist selliselt, et kohus määraks lapse viivitamatult oma tädi perre elama. Meil polnud aimugi, mida kohus teeb ja kas ta asja üldse menetleb, aga usku kaotada ei tohtinud. Kogu kaasuses tõigi pöörde uus kohtumäärus, mis määras lapse ajutiseks eestkostjaks tema tädi ja kohustas lapse viivitamatult tädile üle andma. Loo teeb märgiliseks see, et täpselt samal päeval, kui lapse tädist sai tema ajutine eestkostja ja ühtlasi ainus seaduslik esindaja, oli Tallinna linn mõned tunnid varem andnud loa lapse lapsendamiseks, milline menetlus koos lapsele leitud perega ka samal päeval kohtus omakorda algatatud oli. Sel hetkel sai meile ennist „arusaamatuks jääv agenda“ hästi selgeks, sest tuli välja, et linn oli kogu aja mänginud meiega topeltmängu ning linna soov oli algusest peale üks kolmeaastane poiss sobivale perele lapsendada anda. Minult küsiti tol ajal lugematuid kordi, miks linn küll nii käitus, aga vastasin alati, et peaksin ise selleks nende pähe nägema, et neid arusaamatuid mõtteniite seletada. Lapsendamise nõusolek oli selge märk, et linn oli veendunud, et me seda kaasust ei võida, ja neil polnud meiega koostööks vähimatki soovi, ehkki omavahelistel kohtumistel selline mulje vähemalt jätta sooviti. See oli aga esimene hetk, kui linnavõim sai aru, et tagasiteed enam ei ole, oma senistest seisukohtadest loobuti ja minu kliendi ees esvabandati. 2018. aasta septembris tegi Harju maakohus ka lõpliku määruse, millega määras lapse alaliselt tädi eestkostele ning seda määrust keegi ei vaidlustanud. Sellest ajast saati elab väike Martin oma tädi perekonnas, ent valu ja lapse mälupilti klammerdunud aasta turvakodus jääb alatiseks linnavõimu südametunnistusele.