Meie ajastu suurim artist läheb teraapiasse

„Kendrick ei ole su päästja, J. Cole ei ole su päästja, Future ei ole su päästja, Lebron ei ole su päästja,“ loetleb Kendrick Lamar mustanahaliste kogukonna eeskujusid laulus „Saviour“. Kendrick on väsinud olemast eeskuju ning on ausalt öeldes oma kogukonna peale pahane. Samal ajal, kui tänavatel lõõmasid Black Lives Matter’i protestid, mille hümniks kujunesid mitmed tema laulud, nõuti talt enamat. Kritiseeriti, et ta avalikult sõna ei võtnud, kritiseeriti, et ta oma Instagrami pilti sarnaselt levinud aktsioonile mustaks ei muutnud.