SÕJAPÄEVIK (101. päev) | Ukrainlaste oluline võiduke ja lugu sellest, kuidas Vene sõduri suurim vaenlane on Vene armee

Kas see on õige, et me rõõmustame suisa pealkirja tasandil Ukraina (suhteliselt väikeste) võitude üle Donbassis, aga jätame avaldamata, kui paljud ukraina sõdurid on selle pärast surnud, kui paljud tunnevad vaenlase raketitule all ja haavatud kamraade kaevikutesse tarides ahastust ja lootuse kuhtumist?