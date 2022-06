SÕJAPÄEVIK (102. päev) | Ukraina vajab läänelt sadu tanke kuus, kuid saab vaid vanarauda. Surnud on järjekordne Vene kindral

Ukraina meedia sahistab, et surnud on järjekordne Vene kindral. Venemeelsed Telegrami-kanalid on juba täis kaastundeavaldusi. Väidetavalt on Luhanskis surma saanud endine 5. armee komandör kindralmajor Roman Kutuzov. 5. armee väed pidanuks Ukrainasse sõdima tulema kaugelt Venemaalt Põhja-Korea piiri äärest. Kuigi Kaug-Idast on Vene sõdureid Ukrainasse tulnud küll, siis teine versioon on Vene allikatelt, et Kutuzov juhtis isiklikult Donetski rahvavabariigi vägede rünnakut ukrainlaste vastu.