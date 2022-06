Mille üle tohib nalja teha?

Naljategemine on muutunud üsna keerukaks – uus aeg, uued reeglid. Maailm on muutunud, mõni asi, mis kümme aastat tagasi oli igati okei, on täna täiesti cancel. Vana hea Ricky Gervais läheb oma stand-up’ides aga sirge sammuga kohe sinna, kuhu tavainimesel minemine keelatud, ja hakkab kütma. Seega on ka tema uus, mai lõpus Neflixi ilmunud ühemehe-show „Supernature“ juba avalikkuses üsna palju nuuti saanud. Ükski kriitik ei taha seda kiita, küll aga tahavad seda vaadata tavalised inimesed – ja nii ongi näiteks saidil Rotten Tomatoes kriitikute skoor sellele 20 protsenti, samas kui tavapubliku oma 92.