Vandeadvokaat Karmen Turk analüüsib Deppi ja Heardi kaasuse kohtuotsust: #MeToo ja lähisuhtevägivalla üle irvitamine?

Amber Heard avaldas 2018. aasta detsembris Washington Postis arvamusartikli, kus rääkis seksuaalvägivallast ja väärkohtlemisest. Ta esitas seal kolm väidet: „Ma astusin välja seksuaalvägivalla vastu - ja seisin silmitsi meie kultuuri vihaga. See peab muutuma“, „Seejärel, kaks aastat tagasi, sain avaliku elu tegelaseks, kes esindab perevägivalda, ja ma tundsin meie kultuuri viha kogu jõudu naiste suhtes, kes selle vastu räägivad“ ja „Mul oli harukordne vaatenurk, kus nägin reaalajas, kuidas institutsioonid kaitsevad väärkohtlemises süüdistatavaid mehi“. Nagu näha, ühtegi nime selles loos ei mainita, kuid sedastades, et ta on „avaliku elu tegelane, kes esindab perevägivalla ohvreid“, oli siililegi, seda enam vandekogule selge, et jutt käib tema endisest abikaasast Johnny Deppist. Seepeale otsustas Depp 2019. aastal Heardi kohtusse kaevata ning nõudis mainekahju tekitamise eest 50 miljonit dollarit.