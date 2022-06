Andrei Hvostov: Saksamaad võib ja tuleb kritiseerida tema passiivsuse pärast, aga andkem neile aega atra seada

Ukraina sõjas ei vasta Saksamaa talle pandud ootustele. Ennekõike Ukraina enda silmis, aga ka muudes Ida-Kesk-Euroopa riikides, nagu Poola, ning muidugi kolmes Balti vabariigis, kus loodeti pärast kantsler Olaf Scholzi 27. veebruari kõnet (on juba ajalukku läinud kui Zeitenwende ehk „ajastupöörde“ kõne), et nüüd sakslased põrutavad. Tõhusalt, aga külmalt, eht saksa kombel. Kolme kuu möödudes tuleb tunnistada, et ei põrutanud midagi. Ja nüüd küsivad paljud, miks ei põrutanud. Mis on sakslastega juhtunud?