Saksamaa, me mure ja me rõõm: lühike õpetus saksa valude mõistmiseks

Kolmandaks – sakslased on ikka veel kimpus oma sõjasüüga. Tuletuskäik on järgmine. Saksamaa tungis teises maailmasõjas kallale N Liidule, põhjustades kümnete miljonite inimeste surma. Kuna N Liit kui kunagise Vene impeeriumi järglane seostub sakslasele nimelt Venemaaga, siis pärast impeeriumi lagunemist 1991. aastal kandus nende ajalooline süütunne just Moskvale. Mitte Kiievile ega Minskile. Mis siis, et kaks viimati mainitud pealinna esindavad riike-rahvusi-territooriume, mis said Saksa okupatsioonis rängemaltki kannatada. Võib muidugi kahtlustada sakslaste suurrahvuslikku arrogantsi. Suhelda – aga patukahetsemine on samuti üks suhtlusvorme – tahetakse ikka võrdväärsega. Sellise oletuse on välja käinud ajaloolane Timothy Snyder (tema teos „Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin“ on tõlgitud ka eesti keelde, soovitan tungivalt), kellega ilmus 22. mail saksa nädalalehes Die Zeit põhjalik intervjuu. Alustuseks tsiteeritakse seal Snyderi säutsu: „Kolmkümmend aastat pidasid sakslased ukrainlastele loenguid fašismist. Kui fašism lõpuks saabus, siis sakslased finantseerisid seda, kuna ukrainlased lähevad sellega võideldes surma.“