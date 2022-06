Kuidas inflatsioon heleda leegiga põlema lahvatas: mida tehti valesti ja mis saab edasi?

Euroopa keskpanga üks ja ainuke eesmärk on hindade stabiilsus. USA keskpangal on lisaks hinnastabiilsusele teiseks eesmärgiks ka maksimaalse tööhõive tagamine. Hindade stabiilsus on defineeritud mingil põhjusel hindade 2-protsendilise aastakasvuna. „Väikeses inflatsioonis ei nähta probleemi, sest see on nagu väike lõtk. Nagu jalgratta ketti pannakse peale nii, et see ei ole päris pingul, vaid annab natuke liikuma,“ pakub Andres Viisemann analoogia.