SÕJAPÄEVIK (103. päev) | Eestis on hulganisti neid, kes endiselt Putinit positiivseks tegelaseks peavad

Viimased 27 päeva on Ukrainasse rohkem inimesi naasnud kui sealt põgenenud. Siiski on neid olnud selle nelja nädala jooksul kokku vaid 200 000. Võrreldes viie miljoni riigist lahkunud pagulasega on see pisku, aga annab võimaluse näha mõningat olukorra stabiliseerumist.