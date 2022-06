SÕJAPÄEVIK (104. päev) | Hiina ei kavatse Venemaad majandusaugust välja aidata

TORUJUHE GAASIVÄLJALE? Hiinlased mõtlevad, et kui venelastele on seda toru nii väga vaja, siis las maksavad ise.

Arvestades senise sõja keerdkäike, võib öelda, et praegu on idarindel muutusteta. See tähendab, et endiselt käib Sjevjerodonetskis kohutavalt verine lahing, millel ei paista veel selget võitjat. Kui nädala eest tundus, et ukrainlaste kottitõmbamine on üksnes aja küsimus, siis nädalavahetusel võitlesid Ukraina sõdurid endale hunniku positsioone tagasi.