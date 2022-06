EKSPRESSI PODCAST | Keskerakonnas oli 50 000 euro annetusskandaali ajal inimesi, kes asja tausta teadsid

Millest see kõneleb, et erakond küll loos süüdi pole, aga puhtaks selles loos ka ei jää, arutlevad podcast'is loo autorid Oliver Kund ja Greete Lehepuu. Esiteks oli selline käitumine peegel Keskerakonna akuutsest rahaprobleemist - raha oli parteil hädasti vaja ja esialgu tehti kõik, et see neile ka jääks. Selle eest võitlesid need, kes tõesti ei pruukinud skeemi sisu teada. Laiemalt kõnelevad leiud toimikust erakonna ammu tekkinud kultuurist, mis annab inimestele julguse ja eelduse asju korruptiivsel teel ajada. Erakonna esimehel Jüri Ratasel on nende Augeiase tallide puhastamisega veel kõvasti tööd.