SÕJAPÄEVIK (106. päev) | Kas Kreml kasutab surma mõistetud välisvõitlejaid, et oma mõrvarid Ukrainast kätte saada?

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai kuulutas, et lääne kaugmaarelvade olemasolul kuluks venelaste Sjevjerodonetskist väljalöömiseks kaks-kolm päeva. Kostab kriitikat, et ajal, kui ukrainlased Donbassis koljati mõõtu vastast takistada püüavad, tilgutavad lääne liitlased Ukrainale raskerelvi vaid mõnekaupa. Eelkõige käib siinkohal jutt ameeriklaste raketisüsteemidest MLRS ja HIMARS. Kolmpäeval põhjendas Ameerika Ühendriikide kaitseväe juhataja kindral Mark Milley, et see on teadlikult langetatud ja Kiieviga kooskõlastatud otsus – HIMARS on keeruline süsteem ja enne tahetakse veenduda, et Ukraina sõdurid neid kasutada, aga ka hooldada oskavad. MLRSide kohta lisas Milley, et koostöös Ühendkuningriigi ja veel ühe liitlasega on ukrainlastel mõne nädala pärast olemas täiskoosseisus patarei.