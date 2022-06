Kriteeriumid täidetud: Euroopa Komisjon soovitab anda Ukrainale liikmelisusperspektiivi

Euroopa Komisjon kavatseb uue nädala alguses suure tõenäosusega soovitada liikmesriikidele, et nad annaksid Ukrainale kandidaatriigi staatuse, kinnitavad Ekspressi allikad. See tähendab, et Kiiev oleks sammu lähemal Euroopa Liidu liikmeks saamisele. Lõpliku otsuse teevad jaanipäeval toimuval Ülemkogul aga liikmesriigid.