Hasso Tepper: Eesti kooli ei päästa ka lisaraha, sest õpetajalt nõutakse võimatut

Sel sajandil on õpetajate ülesanded ja koormus ainult kasvanud. Pea kogu vastutus kooliealise lapsega tegelemise eest on lükatud kooli kaela. Põhimõtteliselt on taasiseseisvuse jooksul ära optimeeritud kõik lastega tegelevad institutsioonid, mis võtsid koolilt ära koormuse, et kool saaks tegeleda oma põhiülesandega ehk hariduse andmisega.