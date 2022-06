INTERVJUU | Iduettevõtja Gustav Liblik: eestlased kaotasid krüptokrahhis suhteliselt vähe

Me oleme seda oma naisklientidelt küsinud ja nad vastavad: ma tõesti ei tea, miks mu sõbrannad krüptoraha ei kasuta. Ehk on mehed riskialtimad? Proovime seda mõtlemist muuta ning ootame väga ka naisi julgemalt krüpto kohta uurima ning meie äppi kasutama.

Kui alguses oli juttu vormelist, siis pole juhus, et eelmisel aastal ilmus nendele autodele nii palju krüptofirmade reklaame. Vormeliülekannete vaatajad on ju enamikus mehed vanuses üle 30 eluaasta.

Change’i äpil on 120 000–130 000 kasutajat, neist natuke alla veerandi on Eestist.

Hindame selle suuruseks 30 000–40 000 inimest. Need on inimesed, kellel kusagil krüptoraha seisab. Kui Facebooki Krüptoraha rühmas oli mõni aasta tagasi 6000–7000 liiget, siis nüüd 21 000.

Change’i käive kasvas üle kümne korra, aga me oleme veel liiga väikesed, et sellist reklaami osta. Ilmselt tuleb läbida veel üks kasvutsükkel, et selles liigas kaasa mängida.

Turg korrastub. Kliendi vaatest on see tavaliselt hea – turule jäävad usaldusväärsed teenuspakkujad. Aga oluline on leida tasakaal – üle reguleerides ja nõuded liiga kõrgeks ajades sureb välja konkurents ning see pole kindlasti pikas plaanis hea.

Loen Krugmani kommentaare ja pean temast lugu. Aga see ei tähenda, et tema sõnu alati puhta kullana võtan. Krüptos on kombeks öelda – ära usalda, verifitseeri.

Krugman ennustas 1995. aastal, et interneti mõju maailmale on väiksem kui faksimasinal. Tehnika arengu ja innovatsiooni vastu panustamisest ma aru ei saa.

Kui vaadata Euroopa Liidu krüptoregulatsioonide maastikku tervikuna, siis vahe viie aasta taguse ajaga on ilmselt selles, et täna tõesti süvenetakse teemasse ja püütakse aru saada.

Suuremad riskid, nagu krüptovaldkonna täielik keelustamine ja meiesuguste põranda alla saatmine, on tänase seisuga maandatud. See on juba suur võit.

Klientide investeerimiskäitumist jälgides näeme, et neid, kes ostsid bitcoin’i 70 000 dollariga, oli mõni üksik. Valdav enamik on bitcoin’i investeeringud teinud märkimisväärselt madalamalt ning pigem näevad praegust hinna kukkumist hea võimalusena juurde osta.

Emissioone tekitavad bitcoin’i kaevandajad, kelle ülesanne on võrgutehingute verifitseerimine ja kinnitamine. Nende elektrikulust on hetkel taastuvenergiapõhine umbes 55–60 protsenti. Trend on selge – ükskord on bitcoin’i kaevandamine roheline. Paradoksaalsel kombel võimaldab see tulevikus rohkemate taastuvenergia tootmisjaamade ehitust, kuna kaevandajad tarbivad meeleldi ära ülejääva ja muidu mahakantava elektri. Seeläbi on elu sisse puhutud mitmetele taastuvenergia ärimudelitele, mis muidu ei toimiks. Näen tulevikku, kus bitcoin on üks põhilisi taastuvenergia revolutsiooni vedureid, mitte pidureid.

Keskkonnasõbralikkus on hetkel bitcoin’i ja laiemalt krüptovaldkonna vast kõige tähtsam teema. Keegi meist ei soovi, et kasv toimuks tossavate kivisöejaamade taustal.

See on tõsine argument krüptofirmade vastu – olete energiamahukad ja suure ökoloogilise jalajäljega. Nii väidetakse, et Bitcoini plokiahel paiskab aastas õhku 100 miljonit tonni süsinikdioksiidi ehk sama palju kui 10 miljoni elanikuga Tšehhi vabariik.

Meil läheb hästi Kesk- ja Ida-Euroopas. Suured turud on Tšehhi ja Slovakkia. Lätis ja Leedus oleme üks suurematest poolkohalikest ettevõtetest. Hispaania on samuti paljutõotav.

Ükssarvikuks saamine pole eesmärk omaette. Soovime aidata võimalikult paljudel inimestel suurendada oma jõukust. See on kõrvalefekt, kui klientide vara suurendamisega õnnestub saada ükssarvikuks.

Olete korduvalt öelnud, et Change’i eesmärk on saada ükssarvikuks ehk firmaks, mille väärtus on miljard dollarit. Kui võrrelda seda eesmärki sõiduga Tallinnast Tartusse, siis mitmendal kilomeetril te olete?

Üks staažikas ameerika krüptoajakirjanik kirjutas äsja, et valdkonna suurimaks probleemiks on asjaolu, et ikka veel räägitakse sellest, mis krüpto on, mitte sellest, mis temast kasu on. Kuidas sina seletad krüpto kasulikkust?

Krüpto toob hetkel maailma väärtust kahe põhilise suuna teel – raha ja finantsteenuste vaba liikumine.

Raha liikumine peab olema sama kiire ja mugav kui e-kirja saatmine. Praegune finantssüsteem oma olemuselt ei võimalda raha sarnaselt liikuma panna.

Krüptotehnoloogiaid kasutades on rahaga toimetamisel e-kirja kogemus täna juba üle maailma võimalik. Vahet pole, kes sa oled või kus riigis parajasti asud, sul on võimalus kasutada dollareid, eurosid või bitcoin’e. Neid on võimalik iseseisvalt ja privaatselt hoida ning saata paari sendi eest hetkega üle maailma.

Poodi jooksutossusid ostma minnes olen harjunud, et saan valida maailma parimate vahel. Konkurents on globaalne ja kõigil pakkujatel on võimalus konkureerida. See tagab kvaliteedi ja parimad võimalikud tingimused kliendile.

Täna võrdub krüpto eitamine interneti boikoteerimisega 25 aastat tagasi, kuid digiriik Eesti magas esimese krüptolaine juba maha.

Finantsteenuste puhul paraku selliseid valikuid pole ja pean sisuliselt leppima sellega, mis lokaalselt kättesaadav juhtub olema. Siin tulevadki appi detsentraliseeritud finantsteenused, mis on globaalselt igaühele kättesaadavad. Sisuliselt on juba praegu võimalik igal maailma inimesel investeerida populaarsetesse aktsiatesse ja indeksitesse ning võtta ja anda laenu. Hetkeseisuga on sellistesse teenustesse paigutatud juba üle 100 miljardi dollari ning mahud kasvavad hoogsasti.

Ikka paneb imestama, et e-valimistel osalevatest ning maailma keskmisest tunduvalt parema digi-võimekusega eestlaste enamik võõristab krüptovaldkonda. Miks ja kuidas neid ümber veenda?

Viimastel kümnenditel oleme olnud tunnistajaks mitmetele suuremahulistele rahapesuskandaalidele, millel on paraku tugev seos Eestiga. Ilmselt oleme ühiskonnana veel posttraumaatilises stressis nende mõjust ning riiklikul tasandil suhtutakse krüptovaluutadesse ettevaatlikult. Sellest võib aru saada, aga riigi tulevase konkurentsivõime seisukohalt tundub ebamõistlik olla krüptotehnoloogiast täielikult eraldatud.

Krüptotehnoloogiad on juba praeguse maailma igapäevane osa. Krüpto hülgamine täna võrdub sisuliselt interneti boikoteerimisega 25 aastat tagasi. Digiriigina on Eesti esimese krüptolaine maha maganud, aga see ei tähenda, et homme julgelt tegutsedes rongile enam ei jõuaks. Paneme riiklikul tasemel töögrupi kokku, leiame tasakaalu võimaluste ja riskide vahel ja teeme ära!