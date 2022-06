Menüüs on ropu suuga tüdrukud ja menopausis naispoliitikud

Kui relvafirmade aktsiad on tänavu läinud ülesmäge, siis märksa kehvemalt on koroona taandumine mõjunud Netflixile, kelle aktsia hind on tänavu võrreldes aasta algusega langenud umbes kolm korda. Jälle käiakse õues mängimas ja uut tugevat materjali lisandub voogedastusse vähe. Nüüd aga on umbes ühel ajal tulnud uued hooajad kahel sarjal, mille kohta kergemini erutuv inimene võiks kasutada ka sõna „legendaarne“. Igal juhul on tegu sarjadega, millel on väga suur hulk fänne.