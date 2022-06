Rahareformi läbiviijad meenutavad põnevamaid seiku: Higised tursked maikades mehed loopisid rahakotte autode peale. Sürrealistlik pilt!

Eesti oli Šveitsi Bank for International Settlementsi (BIS) liige 1932. aastast ja nemad ei andnud Eesti kulda N Liidule. Kui BIS meile kulla tagastamist vormistas, siis nende peajurist ütles, et kõige tõsisem probleem on see, kes me oleme. Kulla pani panka Eesti Vabariigi valitsus, aga kes teie olete, et võite selle välja võtta? Mul oli ainult Eesti vabariigi ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli allkirjaga mandaat, et olen volitatud tagasisaamisega tegelema. Aga noh, kõik lahendati.“

Alguses läksime Rootsi valitsuse jutule. Peaminister Carl Bildt ütles, et andsime teie kulla Nõukogude Liidule, minge Moskvasse ja küsige sealt oma kuld tagasi. Väga lootustandev see polnud, aga hiljem Bildti valitsus ikka kulla hüvitas.

Ülemnõukogu nimetab Eesti Panga presidendiks Siim Kallase : „Pank oli suurepärases olukorras, sest seal oli tööl üksteist inimest. Seetõttu sai kõike alustada nullist, mis on üks tohutult hea võimalus. Peamine eesmärk oli lasta käiku Eesti oma raha. Rahareformi ülesandepüstitus oli puhtalt poliitiline, mitte rahandustehnoloogiline. Eesti rahvas tahtis saada oma raha, see pidi olema kõva raha ja sellele soovile allutati kõik muu.“

Ardo Hansson: „Kell tiksus! Oli tunnetus, et ühiskond nõuab rahareformi. Nii palju oli reformi arutatud, aga laual polnud veel üht konkreetset plaani. Oli vaja teha mingi valik ja see ellu viia.“

Nägin, et Kutšma polnud minuga rääkimisest huvitatud. Vastasin: „Lennart, mul pole vaja rahareformist rääkida, sest Ukrainas teevad nad juba kolmandat rahareformi ja on meist oluliselt kogenumad.“

Tiit Vähi: „1990ndate teisel poolel käis Eestis Ukraina president Leonid Kutšma . President Lennart Meri võttis mul käest kinni ja ütles Kutšmale vene keeles, et siin on meie peaminister, kelle ajal tehti rahareform. Kas te ei tahaks temaga rääkida, hakkate ju Ukrainas ka rahareformi tegema?

Siim Kallas: „Vähi roll oli väga oluline, sest peaministrina langetas ta mitu strateegilist otsust – lasi vabaks (riiklikult kontrollitud) hinnad ja väliskaubanduse. Rahareformi seisukohast oli põhiline see, et valuutakurss läks vabaks ja tekkis normaalne valuutaturg. Ilma selleta me poleks leidnud seda õiget kurssi: kaheksa krooni võrdub ühe Saksa margaga.“

Ardo Hansson: „Talv 1992 oli ikka täiesti jube! Keskmine palk Eestis oli 7 või 10 eurot kuus. Kütust ei olnud, korterid olid külmad, poed kaubast tühjad. See oli päris dramaatiline ja tuli sellest, et hinnad olid riiklikult reguleeritud.

Kui ülemnõukogus oleks aru saadud, mida seadused kaasa toovad, siis suurt vaimustust poleks olnud. Üks vähestest ülemnõukogu liikmetest, kes sai aru asjade seostest ja nende seaduste mõjust põllumajandusele, oli Ivar Raig . Tema neid ka ei toetanud, kuna mõjud olid karmid. Võib rääkida legendaarsest Isamaa 1992. aasta valitsusest, mille peaminister ma olin, aga tegelikult olid paljud otsused juba varem tehtud. Kui mindi tõsist raha tegema ja valuutakomitee süsteemile, siis tähendas see kohe, et Eesti eelarve ei tohi olla tasakaalust väljas – valitsus peab eelarve iga hinna eest tasakaalu viima, muidu kukub kroon kokku!“

Mart Laar , ülemnõukogu liige: „Minu soovitus [seadusi ülemnõukogus tutvustanud] Ardole oli, et tuleb ära rääkida, mida need seadused tähendavad, aga mitte liiga palju rääkida!

Marju Lauristin , ülemnõukogu asejuhataja: „Me pidasime taktikalist plaani Siim Kallase ja istungit juhatanud Ülo Nugisega . Nugis tegi vastava päevakorra, kus pani raha küsimused kõige lõppu. Ja kuna see istung oli viimane enne nädalavahetust, olid eelnõud sellise mõttega pandud, et pikka aega aruteludeks ei ole. Nende arutelul algas kohe üsna tormiline reaktsioon, aga Nugis juhtis seda väga kindlal käel ja arutelul pikalt jätkuda ei lasknud.“

25. mai

Eesti võetakse Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) liikmeks.

Ardo Hansson: „IMFis oli skepsist päris palju. Üks põhjus oli lootus, et ehk ikka õnnestub rublatsooni reformida. See oli osa suuremast geopoliitikast. Kardeti, et kui suur Nõukogude impeerium kukub liiga kiiresti kokku, võib see olla ülejäänud maailmale halb. Kogu nende kehakeel ütles – varuge natuke aega!

See skepsis oli ka heatahtlik, sest ega rahapoliitikat, kui pole seda kunagi varem ellu viinud, ei ole lihtne teostada.“

Siim Kallas: „Sõitsin 24. mail üksinda Washingtoni ja see oli üks dramaatilisemaid episoode kogu rahareformi loos. IMF ei toetanud meie plaani rahareform teha. Kui kolm rahareformi seadust vastu võeti, olid IMFi inimesed pehmelt öeldes väga pahased.

Pühapäeva, 24. mai õhtul läksin Washingtonis kõndima. Watergate’i majakompleksi lähedal on ilus kaldapealne. Seal polnud ühtegi inimest, eemal sõitis mõni üksik auto, taevas olid tumedad pilved ja siis valdas mind äkki täiesti kabuhirm.

Järgmisel päeval hakatakse mulle peale pressima: lükake rahareform Eestis edasi. Kui ma nõustun, tuleb Eestis väikest virisemist, aga kõik saavad aru, et IMF ja suured ülemused otsustasid. Aga kui ma ütlen, et me ei lükka reformi edasi, on ainult üks inimene, kes vastutab, kui asi läheb tõesti aia taha.

Esmaspäeval olid IMFis kohtumised, kus inimestel käed värisesid. Aga siis viidi mind kõige tähtsama osakonna, poliitika kujundamise osakonna juhi juurde. See ameeriklane vaatas mulle otsa ja ütles: „Teate, KUI teie rahareformi variant õnnestub, on see kindlasti kõige parem rahareform üldse, mida ma näinud olen!“ Kõik ülejäänud jäid kabinetis vait ja hiljem ma kirjutasin alla Eesti liitumisleppele IMFiga.“

Marju Lauristin: „Olin Eesti krooni töörühmas kaasas ülemnõukogu esindajana ja seal oli väga oluline vaimne juht väliseestlane Rudolf Jalakas. Rootsi kogemusega pangandustegelane, rahulik soliidne vanahärra.