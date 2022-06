Uues „Jurassicus“ on püütud teha kõik selleks, et vaataja suu-silmad ja ajukäärud kinni toppida

Pealkirjas „Jurassic World: Ülemvõim“ markeerib see „ülemvõim“ ilmselt seda, et raha, instagrammitavate võttepaikade, turismiturunduse, eriefektide ja celebrity-kultuuri kokkupressimise ning hakklihamasinast läbi ajamise tulemusena tekkivast kaasaegsest sädelevast meelelahutuspastast võib vormida ükskõik millise toote. Pole vahet, kas võimatu missiooni käigus on luba tappa, või elu leiab alati tee, sest perekond on kõige tähtsam. Maitsevarjund võib ju olla veidi erinev – saurused, autod, spioonid –, aga ärge laske end sellest segadusse viia. Seesama pasta maitseb ühtviisi nii hiinlastele kui ameeriklastele; maitseks ka venelastele, kui neile seda anda tohiks.