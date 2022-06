SÕJAPÄEVIK (110. päev) | Ukraina relvastusprobleem on väga tõsine. Lisaks Iisraeli gaasist ja Putini vetsupotist

President Zelenskõi sõnul võitlevad ukrainlased Sjevjerodonetskis iga meetri eest. Lahingud Luhanskis on väga verised. Ukraina Relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi rõhutas taas, et Vene vägede edu taga on nende suurtükiväe tohutu ülekaal, täpsemalt suhtega 10 : 1 Ukraina kahjuks. Presidendi kantselei juhi nõunik Mihhailo Podoljak kirjutas täna Twitteris, et Ukraina vajab sõja lõpetamiseks: