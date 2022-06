Korraldajad räägivad esimest korda, kuidas sündis aasta meeldejäävaim sõjavastane aktsioon: „Naised said aru, milles on teema“

Sõjakevadest on saanud sõjasuvi, lahingud kestavad, õudused jätkuvad, inimesi tapetakse, vägistatakse ja sandistatakse, ning hoolimata sellest, et Tallinnas Vene Föderatsiooni suursaatkonna ees on jäänud rahulikumaks, ei kustu julgete eesti naiste korraldatud protesti pildid mälust nii kergesti. 2022. aasta seni meeldejäävaim kunstiaktsioon, millest rääkis neil aprillipäevil suur osa Eestist ja mis kandus kiirelt ka piiride taha, on leidnud kordamist nii Leedus kui Lätis, samuti Saksamaal ja Tšehhis, Islandil, Itaalias ja Iirimaal. Mais toimunud Cannesi filmifestivalil jooksis punasele vaibale vapper naine, alakeha ja valged aluspüksid veripunaseid plekke ja käejälgi täis, alasti rindadele värvitud Ukraina lipp ning kiri „STOP RAPING US“.