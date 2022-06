Evgeni lugu. Tuhat kilomeetrit ohutusse. „Õhurünnakutega ei harju iial. Isegi ateistid palvetasid, kui lennuk üle lendas“

Komandanditund oli juba alanud, kell oli 18 läbi. Mariupoli ja Zaporižžja vahel asuv külake, mille sissesõidul olukord tekkis, oli Vene armee kontrolli all. Autosid sihtisid kadõrovlased, kes rohke TikToki kasutamise pärast on pilkeobjektiks langenud, aga kelle äkilisust ja julmust on siiski põhjust karta.

19 päeva oli näljas, janus ja halvavas hirmus elatud pommirahe alla jäänud Mariupolis. Kas tõesti tuleb nüüd jääda ööseks otse rindejoonele?

***

Evgeni elas enne sõda koos naisega Kiievis. Nad mõlemad on aga pärit Mariupolist. 2022. aasta veebruariks oli nende esiklaps saanud kaheksa kuu vanuseks. Ta kasvas kiiresti ja vanematel on kahju, et vanaemad-vanaisad seda ei näe. Seetõttu otsustasid nad Evgeni emale sünnipäevaks – 21. veebruariks – „üllatuskingina“ külla sõita. Pidustuste aeg pikenes veelgi, sest 23. veebruaril tähistati Ukrainas veteranide päeva. Nii Evgeni isa kui ka vanaisa olid Nõukogude armees ohvitserid.

„Istusime ümber laua, sõime ja jõime head-paremat. Muidugi arutasime ka erinevate stsenaariumide ümber, mida Venemaa võib teha,“ meenutab Evgen 23. veebruari õhtut Ekspressile mitu kuud hiljem oma ajutisest kodust Edela-Ukrainas.

Vanaisa ütles, et Venemaa ei ründaks Ukrainat iialgi. Evgeni

Tema vanavanemad on pärit Venemaalt ja peavad seda endiselt enda kodumaaks. Nad rändasid Ukrainasse 1960ndatel. „Vanaisa ütles, et Venemaa ei ründaks Ukrainat iialgi,“ teeb Evgen jutus kandva pausi. „Mina arvasin, et see on küll võimalik. Olin selleks hetkeks väga palju uudiseid lugenud.“ Ta ei hakanud aga vanaisaga vaidlema.

24. veebruari varahommikul ärkas kogu pere kaugete plahvatuste peale. Need olid parajalt valjud, et üles äratada, kuid mitte nii lähedal, et veel otsest ohtu kujutada. Uudistest jõudis reaalsus kohale: sõda oli käima lainud täies ulatuses ja üle kogu riigi. „Olime šokis. Mariupol on kaheksa aastat sõjaga silmitsi seisnud, 2014. aastast oleme olnud eesliinil. Mariupoli inimesed on sõja häältega harjunud, aga nüüd oli olukord kuidagi teistsugune.“