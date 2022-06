Alla lugu: „Poolas kuulsime, et Lvivis pommitati jaama, kust äsja lahkusime. Ma ei tea, kes ja kus meid nõnda säästis“

Meie kõrvalküla on maatasa tehtud. Miks, ma ei kujuta ette. Kunagi oli seal tõesti mingisugune baas, aga sellest on juba hirmkaua aega möödas. Minu tütre tuttav sai seal surma, tuttava nelja-aastane laps sai viga, oli haiglas, kuid jäi ellu. Ent ema enam lapsel pole. Jäi isa ja vanavanematega.

Võtsin teekonna Eestisse ette Ukrainast Harkivi oblastist. Minu 75aastane ema elab ja töötab veel praegugi Harkivis. Ta on arst. Siiamaani. Kuna ta elas kõrges majas, kus oli jubedalt kuulda lennukeid, kolis ta haiglasse elama. Ta ütles, et kui aknast välja vaatas, oli lennuk nagu käega katsuda. Tal on kolm tütart, mina ja minu nooremad õed. Keskmine õde sõitis Lääne-Ukrainasse, noorem õde elab koos emaga haiglas. Ta on meditsiiniõe abiline.

Mida inimene tunneb, kui ümberringi pommid plahvatavad ja sõda käib otse seina taga?

Hirm oli muidugi kogu aeg. Rohkem isegi mitte iseenda, vaid tütre ja lapselapse pärast. Ainus mõte oli see, et saaks ainult kiiremini minema. Ja üldse, et see hullus saaks kiiremini läbi.

Kuidas teekond edasi läks?

Harkivist jõudsime rongiga Lvivi. Sealt sõitsime bussiga Poola. Kui olime Poola jõudnud, saime teate, et Lvivis pommitati sama jaama, kust äsja olime lahkunud. Ma ei tea, kes ja kus meid nõnda säästis, aga meil vedas meeletult. Rahvast oli rongijaamas palju, neil muidugi nii hästi ei läinud. Kuid Poolas oli meil juba vastas Punane Rist.

Millised olid edasised plaanid? Kas oli üldse mingi plaan?

Kogu see tee oli närvesööv kadalipp. Esialgu mõtlesime, et jäämegi Poola. Aga seal polnud võimalik leida ei tööd ega ka elukohta. Tahtsime minna Tšehhi tuttava juurde, aga seal oli sama lugu. Üks vana tuttav kutsus hoopiski Tallinnasse. Ise ütles, et on juba aastaid Eestis elanud ja siin väga rahul. Tema naine ja lapsed tulid samuti Ukrainast Eestisse tema juurde ning neil on siin kõik nii hästi, et nad vist ei lähegi tagasi.

Pärnusse jõudes kuulsime, et Tallinnasse minna pole mõtet, ka seal ei pruugi jaguda töö- ega elukohti. Soovitati Saaremaad ja sinna me otse sõitsimegi. Nutsin kogu tee, sest ei teadnud, mida oodata ega tahtnud tegelikult Saaremaale sõita. Miski polnud põgenemisel läinud nii nagu korrakski loodetud. Nüüd muidugi olen õnnelik, et just Saaremaale sattusin.

Tulite kõigest ühe kohvri ja hädavajalikuga. Mis peale meeste, turvatunde ja rutiinse elu kodumaale maha jäi?