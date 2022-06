Kes annab järgi ja kui palju? Pere- ja energiatoetused otsustavad uuel nädalal võimuliidu saatuse

Reformierakond, Isamaa ja sotsid on pidanud nädalajagu koalitsioonikõnelusi, mille tulemuseks on...mitte just eriti palju kokkuleppeid. Tõsi, kolme erakonna nägemused seni saavutatust on veidi erinevad, aga kõik on nõus, et vähemalt parteide soovidest on saadud üsna korralik ülevaade. Tõsine väänamine hakkab uuel nädalal.