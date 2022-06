Surmaeelses ruumis. John Malkovich ja Ingeborga Dapkūnaitė Riias Daile teatris

Sel hooajal Daile teatri uuslavastusi külastades ja publikut kuulates olen tuvastanud peaaegu kõik Euroopa keeled, mis on tekitanud tunde, et olen Paabeli torni läheduses. Ka lavalt kostavad aina sagedamini erinevad keeled, kuid Timofei Kuljabini lavastus „Puuvillaväljade üksinduses“ („In the Solitude of Cotton Fields“) on juba konkreetselt valminud rahvusvahelise ja reisiva projektina – sellesse on kaasatud näitlejad ja John Malkovich, kunstnik Oleg Golovko ning koreograaf Anna Abalihhina.