Omadele võõras, võõrastele oma

Märtsis kuulsin, et ühe minu lemmikajakirja, vene Esquire'i endine peatoimetaja Filipp Bahtin (46elab Eestis ja korraldab siin juba mitmendat aastat lastelaagrit. Istusin kohvikus näitlejanna Ženjaga, kes põgenes sõja esimestel päevadel Venemaalt Eestisse. Ženja rääkis, et elab „pisikesel, väga pisikesel Eesti saarel sõber Filipi suvilas“. Selgus, et pisike saar on Saaremaa ja sõber Filipp on elanud vaheldumisi saarel ja Tallinnas juba aastast 2016.