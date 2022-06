INTERVJUU | Estiko Grupi juht Kristo Seli: eurooplaste arvates käime Eestis ringi, kiiver peas

Eeldasime pandeemia ajal, et inimesed on avastanud kodukontori ja nõudlus büroopindade järele väheneb, aga see pole nii. Muutunud on ootused büroopindadele: varem oli nõudlus avatud ruumide järele. Praegu soovitakse rohkem suletud bürooruume. Põhjus on ilmselt see, et pandeemia ajal kodus töötades oli seal niikuinii segajaid, nüüd tahetakse kodust tööle tulles segajaid vältida ning soovitakse suuremat privaatsust.

Teine Estiko eelis on meie neli tegevusvaldkonda. Kui pandeemia ajal olid hotellid tühjad ning kaubanduspinnad ja bürood tühjad, siis päike paistis meie 13 päikeseelektrijaamale ja pakendite vajadus kasvas, sest inimesed ostsid ja tellisid rohkem toitu koju. Nii et kui kontserni kaks osa olid miinuses, siis teised kaks töötasid täiega.

Perefirma eelis on lühike otsustusprotsess. Me teemegi nalja, et oleme kiirreageerijad.

Inflatsioon on suur ja see mõjutab inimeste ostuvõimet. Kuna me toodame Estikos toiduainete pakendeid, annab see juba natuke tunda. Ka kinnisvaraprojekte teeme praegu sahtlisse. Ei ole seda kindlust, et nendega edasi minna.

Eks varem või hiljem satuvad kõik inimesed ka Tartusse, aga ma käin paar korda nädalas just seepärast Tallinnas, et nii saab asjad kiiremini aetud.

Relatiivsusteooria kohaselt on Tartust Tallinna 180 kilomeetrit, aga Tallinnast Tartusse 360. Piinlik, et ka selleks vestluseks tuli tartlane pealinna.

Ei, tulin Tartust bussiga. Tallinnas on mul linnamaastur, sellega sõidan siin. Aga Tartust käin Tallinna kaks-kolm korda nädalas bussiga, see on palju parem kui kaks ja pool tundi rooli taga higistada.

Mitmes Estiko hotellide toas pidid Tartu naiste töökad käed täna hommikul voodipesu vahetama?

Meil on Tartus 290 hotellituba ning viimased kuud on päris head olnud. Juba enne pandeemiat olid enamik meie külastajatest siseturistid Eestist. Kui me Lydia hotelli tegime, oli ettekujutus riikidest, kust meile turistid tulevad. Käidi ka kaugemalt, näiteks Leedu töötas tõsiselt Aasiaga ning nende kaudu tuli jaapanlasi Eestisse seenele!

Kas ka teie tajute, et Eestit peetakse sõjatsooniks, kuhu sakslased ja rootslased kardavad tulla?

Soome turismigruppide tulek Tartusse tasapisi taastub. Aga eurooplaste arvates käime Eestis kogu aeg ringi, kiiver peas!

Tavaarusaam ütleb, et pakendid on keskkonnavaenulikud. Kas on nii, et kui päikeseenergia tootmisel on teile rohepöördest abi, siis teie pakenditööstusele teeb see haiget?

See tavaarusaam pakendite keskkonnavaenulikkusest on kummaline. Kui inimene jätab tühja pakendi mereranda, on pakend süüdi? Ei ole ju nii. Ise nad sinna ju ei jaluta. Meie pakendid kaitsevad toitu ja pikendavad oluliselt selle kasutamise aega olukorras, kus kolmandik maailmas toodetud toidust läheb raisku.

78 protsenti meie pakenditest läheb Skandinaaviasse ja sealne turg on meile ammu öelnud, millised need olema peavad. Töötame selle nimel, et pakendid oleksid taastöödeldavad ja järjest õhemad. Näiteks A. Le Coqi kuuspakkide ümber olev termokahanev kile või Orkla külmutatud friikartulite pakendid.

Pakendite tootmisel saab kasutada ka taastuvmaterjale, näiteks suhkruroogu. Eurodirektiivi kohaselt peavad 2030. aastaks kõik pakendid olema taastöödeldavad. Skandinaavia tarbijad on nõus sellise pakendi eest juba praegu maksma, eks näis, kas ka tarbijad mujal Euroopas.

Estiko asus 2017 tegelema päikeseenergeetikaga. Kas olete kaalunud ka muid moodsaid alasid, näiteks krüptovaluuta kaevandamist?