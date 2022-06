Seksikas nurrumine. Ukraina nooruslik propaganda irvitab Kremli vanameeste valede üle

Juba enne sõja algust 24. veebruaril muutus Ukraina staarpresident Volodõmõr Zelenskõi palju mehemaks, kui ta varem oli. Endise näitleja soosing rahva hulgas oli kokku varisemas. Toetus oli langenud 24 protsendini. Rahvamass protestis Kiievis noore presidendi allaandliku joone ja „Ukraina huvide reetmise“ vastu. Protestisid just patriootlikumad inimesed, eelmise presidendi Petro Porošenko toetajad. Süüdistati, et Zelenskõi soovib nn Minski lepingutega loovutada osa Ukraina territooriumi Venemaale. Riigi kõige populaarsem TV-staar Dmõtro Gordon rääkis oma ülimenukas saates koos mitme vallandatud riigitegelasega, et Zelenskõi on end ümbritsenud venelaste agentidega ja presidendi administratsiooni juht Jermak olevat Kremli palgal.