SÕJAPÄEVIK (118. päev) | Sakslased pidasid lõpuks oma lubadusest kinni

PANZERHAUBITZE 2000: Just sellistega saab Ukraina nüüd venelaste vastu mürtsu teha.

Sakslastele meeldib endale õlale patsutada, korrutades, et nende riik on lubanud Ukrainale ameeriklaste järel enim abi. Ent kui teiste lubadused realiseeruvad lahinguväljal kasutatavate relvadena, siis sakslastelt on saabunud seni üksnes sooja õhku.