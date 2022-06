SÕJAPÄEVIK (120. päev) | Ukraina raske valik Donbassis: taganeda või jääda piiramisrõngasse

VENELASTEL ON TOHUTU ÜLEKAAL: Lõssõtšanskist naasvad Ukraina sõdurid räägivad, et iga viie paugu kohta, mis nad teevad, lasevad venelased 150 pauku vastu.

Ukrainas on idarindel keeruline seis. Vene väed liiguvad Lõssõtšanskit ja Sjevjerodonetskit kaitsvate üksuste selja taha. Eile kaotasid Ukraina väed linnadest kümne kilomeetri kaugusel kolm võtmetähtsusega küla ja on oht, et nad tõmmatakse kotti.