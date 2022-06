SÕJAPÄEVIK (121. päev) | Kas ja millal saab Ukraina Euroopa Liidu liikmeks?

Ukrainast sai Euroopa Liidu otsusega ühenduse kandidaatriik. See sümboolne otsus tähendab, et Ukrainale on antud selge suunis, missugused reformid viiksid Ukraina lõpuks täieõiguslikuks liikmeks. Sama seis on kandidaatriigi staatuse pälvinud Moldoval. Gruusia on mõlemast paraku sammu võrra maas.