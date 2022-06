SÕJAPÄEVIK (122. päev) | Ekspert: Putin ei käsi Lukašenkal sõdureid Ukrainasse saata, sest see oleks Venemaale ohtlik

Eile, 24. juunil sai kinnitust, et Ukraina relvajõududele anti korraldus Sjevjerodonetskist taganeda. Kui USA mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) hinnangul koondab Ukraina oma kaitse tõenäoliselt ümber Lõssõtšanskisse, mis oma kõrgema asukoha tõttu võimaldab veel mõnda aega Vene vägede rünnakuid tagasi tõrjuda ja neid edasi väsitada, siis täna pärastlõunal väitis Luhanski separatistide kõneisik Andrei Marotško, et „Luhanski rahvavabariigi omakaitsevägi ja Vene armee on sisenenud Lõssõtšanski linna... Käivad tänavalahingud“.