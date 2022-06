Iiveldamaajavast võikusest poliitaktivismini

Baltoscandali filmikavas on kaks etenduskunstidega seotud filmi. „Kunstid“ on siinkohal mitmuses, kuna filmid mängivad eri meediumidega – Gisèle Vienne’i „Jerk“ (2021) on samanimelise teatrilavastuse ekraanile kohandatud versioon ja Milo Rau „The New Gospel“ (2020) hübriidfilm, mis ühendab dokumentaal- ja mängufilmi, poliitilise aktivismi ja religioosse etenduse. Peale selle, et mõlemal juhul on tegemist üsna tõsiste teostega rasketest probleemidest nii üksikisiku kui ka ühiskondlikul tasandil, on edasiste ühisjoonte otsimine mõttetu töö ja vaimu närimine.