Uku Uusbergi lavastatud mastaapne „Kalaranna 28“ on mitmeski mõttes tähelepanuväärne. Kõik etendused on suve lõpuni välja müüdud, kriitikud kirjutavad, meedia kahiseb kuulujuttudest lavastuse seotusest suurärimees Urmas Sõõrumaaga – juttu jätkub ja on millest rääkida.