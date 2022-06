Täiusliku portreepildi saladused

„Oma aju seinale laiali laotatuna näha on väga veider,“ ütleb Ameerika kunstnik ja fotograaf Frank Ockenfels III (61) mööda Fotografiskat ringi käies. Seintel ripub ligi 450 portreed A-kategooria tähtedest – Jay Z-st ja Angelina Joliest David Bowieni, kelle ihufotograaf Ockenfels aastaid oli. Aga fotograafi märkus käib eelkõige isiklikuma kraami kohta. Näitusel on eksponeeritud rohkelt väljavõtteid tema päevikutest. Seal on ta samade piltide peale kritseldanud, kirjutanud, neist kollaaže kokku lõiganud. Päevikut soovitas tal pidama hakata just Bowie.