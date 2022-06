Ega mul palju vastata ei ole. Maria Fausti „MOnuMENT“ on plaat, millega mul on hetkel veel üsna omavaheline suhe. On muljeid ja meeleolusid ja mõjusid, mida ma veel seletada ei suuda. Aga mis eelarvamustesse puutub, siis omad „elevandid toas“ tõstsid pead ka minul. Saanud näiteks teada, et plaat on salvestatud Kuressaare lossis, hakkasin korraks kartma pühadusepitseriga meeleolumuusikat. Aga kaugel sellest. Kogu plaadi kontseptsioonil on rohkem kui üks mõõde. Tegelikult jagab Faust siin oma inspiratsiooni Saaremaalt pärit Ühendriikide arhitekti Louis Kahniga, kelle looming kanaliseeris aastakümnete eest nõndasamuti kõnealuse ehitise maagiat. Ja tulemus on dramaatiline ja detailne.