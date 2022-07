Etenduskunstnik Liisa Saaremäel: igapäevane ebaõnnestumine on äge

Pärast lavakooli XXVII lennu lõpetamist, aastatel 2016–2020 töötas Liisa Saaremäel (30) Eesti Draamateatris. Ehkki tööd oli tal väga palju, ütleb ta otsekoheselt, et tollest ajast rääkimine tundub talle sentimentaalse heietamisena. Nimelt on ta seda meelt, et inimest iseloomustavad enim tema viimased tööd, umbes kahe aasta ulatuses. Liisal jääb sellesse ajavahemikku üks mahukas näitlejatöö – laulva kõnemaneeri ja külluslikult küsitava stiilitunnetusega Heidi lavastuses „Fundamentalist“. Teised ülesastumised, olgu etendaja ja/või kaasloojana, on seotud etenduskunstidega. „Kuhu minek“, „KOOS“, „Mesilase asi“, „Läbi kukkumine“, „Ihu ramm“, „72 päeva“ ning muidugi „Tiny Home Production presents: Suurem kui elu“. Märtsis jagatud teatriauhindadel pälvis Liisa selle kui kohavaimuka, riskialti ja publikut usaldava rännaklavastuse eest etenduskunsti auhinna. Liisa on saanud ka Panso-nimelise auhinna ja Kristallkingakese, aga viimane äramärkimine oli erinev. „Võtan seda kui tunnustust tervele projektile. Vormile, kuidas asju teha,“ nendib ta.