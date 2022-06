Energiatööstur: „Rohepööre on võimalik ja seda tuleks kiirendada!“

Kui räägime rohelisest tulevikust ja elektromobiilsusest, siis pead ise aru saama, et mis on selle head ja vead.

Sind ei häiri, et elektriautoga ei saa kaugele sõita?

Kaugusest olulisemaks muutub laadimise aeg. Kui laed tund aega ja saad sõita tund aega, siis on see mõistlik.

Usud rohepöördesse?

Jah, ma arvan, et see on tõesti võimalik.