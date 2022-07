Kuuseriisikad šampanjaga

Minu jaoks algab korjamise ja hoidistamise hooaeg juuni lõpus – juuli alguses. Siis, kui saavad valmis metsmaasikad. Nende noppimine on kohati päris kurnav, sest nad on ju tillukesed, aga ühel hetkel lähen hasarti, kui näen, kuidas korvike täitub. No ja metsmaasika lõhn, see on midagi erilist. Metsmaasikad panen sügavkülma, loodan, et see läheb ka ikka hoidistamise alla, ja hiljem kasutan neid Pavlova koogi peal või puistan hommikustele pannkookidele. Väga heal metsmaasika-aastal olen neist ka moosi keetnud, aga kuna see on pisut mõrkjas, siis teised pereliikmed sellest väga suures vaimustuses ei ole.