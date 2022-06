SÕJAPÄEVIK (127. päev) | Putin sai Zelenskõilt salapärase kirja

LÄKS MARRU: Putin on varemgi Zelenskõilt kirja saanud. Siis, kolm kuud tagasi, vastas ta, et purustab Ukraina. Nüüd saatis Zelenskõi Putinile uue kirja.

Moskvasse saabus tähtis sõnumitooja, Indoneesia president Joko Widodo. Nii nagu mitmed teised maailma riigipead on temagi püüdnud sõjas olla lepitajaks. G20 eesistujana soovib Widodo, et Putin läheks novembris Jakartasse G20 tippkohtumisele. Nii mõnigi riik on seda kutset teravalt kritiseerinud. Aga Widodo soovib Jakartasse ka Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid. Ta peab end neutraalseks kõrvalseisjaks.