Hiiglaslik, kullakarva sädelusega kaetud lansseerimiskampaania on vilja kandnud – filmi vaatajaarvud on nii head, nagu poleks koroonat olnudki. „Elvise“ box office sõuab võimsalt uue „Top Guni“ tuules – kui too korjas esimese nelja nädalaga USAs 530 miljonit ja mujal maailmas 486 miljonit dollarit, siis „Elvisele“ ennustatakse pärast edukat avanädalavahetust üsna sarnaseid tulemusi. Inimesed on muutuvast ja ohtlikust maailmast tüdinenud – palju parem on minna mõnusalt konditsioneeritud kinno ja vaadata lugu, mille puhul on niikuinii ette teada, kuidas see lõppeb.