Vladimir Svet: see pole meeldiv, aga olen pärast sõja algust harjunud lojaalsusteste läbima

Ausalt öeldes arvan, et see lipu eksponeerimise küsimus on üldse kõige viimasem kogu küsimuste jadas. Sõja alguses oli väga oluline näidata solidaarsust lippudega, aga täna on kõige olulisem sisuline töö.

Mulle kirjutasid väga paljud inimesed, et on minus pettunud ning nemad mind rohkem ei vali.

Kui te küsite, kas linnasüsteemis on inimesi, kes on sõja suhtes teisel seisukohal, siis kindlasti on. Aga ma ei ole kordagi kogenud, et keegi linnatöötajatest oleks hakanud küsima, kas me ikka peame Ukrainat aitama, kas me peame saatma Ukrainasse kiivreid, kuuliveste ja kiirabiautosid. Mitte kordagi, vähemalt nendes ametites, kellega mina olen töötanud.

Kui neljapäeval algas sõda, siis juba laupäeval tekkis küsimus, kuhu me põgenikekeskuse teeme. Esmaspäeval algas seal remont, kolmapäeval oli see juba avatud ning töösse oli kaasatud sadu linnasüsteemi töötajaid. Ausalt öeldes ei olnud aega maha istuda ja arutada, kuidas keegi asjasse suhtub. Me ei tundnud selleks ka mingit vajadust, sest oli väga tugev empaatiatunne sõjas kannatavate inimeste vastu.

Mul on selles mõttes vedanud, et oleme vanematega enam-vähem samal pulgal. Mis puudutab valijaid, siis ka minule on laekunud väga palju kirju, kui tegin sõja puhkemise järel oma arvamuse avalikuks. Väga paljud inimesed kirjutasid, et on minus pettunud ning nemad mind rohkem ei vali. Kuigi inimestele, kes mind tunnevad ja valimistel toetasid, ei saanud minu väärtused ja tõekspidamised üllatusena tulla.

Minu päritolu on hea näide, miks Eestis ühtset vene kogukonda ei ole! Minu vanemad kolisid Eestisse Tšeljabinskist, mis on suur tööstuslinn Venemaal, üsna Kasahstani piiri lähedal. Tšeljabinskis sündisid nad seetõttu, et teise maailmasõja ajal evakueeriti Valgevenest ja Ukrainast sinna tehaseid koos töötajatega. Osa minu perest on pärit Lääne-Valgevenest, osa Kesk- ja Ida-Ukrainast. Kuna Lääne-Valgevene oli kunagi Poola osa, siis kahtlustatakse natuke poola ja isegi juudi verd. Aga mul pole tugevat isiklikku seost sugulastega Venemaal, Ukrainas ega Valgevenes.

Paljudel venekeelsetel Eesti peredel on sugulased või sõbrad nii Venemaa kui Ukraina poolel. Kust teie pere pärit on?

Mõnedki minu vene keelt kõnelevad kolleegid, kaasa arvatud linnapea Mihhail Kõlvart , on pidanud selliseid teste läbi tegema. See pole kõige meeldivam kogemus, aga arvestades olukorda võib-olla ongi õige, kui inimesed kohe jutu alguses ütlevad, kuidas asjadesse suhtuvad.

Mu esimesed küsimused on agressiivsed ja Ukraina-kesksed, sest eeldasin, et paljud lugejad hakkavad intervjuud teiega lugema kahtlustava hoiakuga – kas Svet ikka on meie mees või varjatud vatnik?

Kui inimesed küsivad siiralt, miks meil on nii palju Ukraina lippe, ning nad ei ole pahatahtlikud infosõjas osalejad, siis minu jaoks see väljendab nende inimeste tunnet, et me pöörame vähe tähelepanu kohalikele probleemidele. Olen sellist suhtumist kuulnud nii eesti kui ka vene keelt kõnelevate inimeste poolt. Sellega väljendab vähemalt osa inimesi mitte oma negatiivset suhtumist ukrainlastesse või Venemaa sõja toetamist, aga pigem on neil tunne, et nad on kõrvale jäetud. Nende probleemid ei ole juba varem, enne sõja algust, leidnud sellist vastust, nagu nad lootsid. Aga kindlasti on olemas ka inimesed, kes Ukraina lipu vastu protestides väljendavad oma maailmavaadet.

Kuidas te kirjeldate erinevaid vene kogukondi Eestis?

Kunagi on Marju Lauristin pakkunud välja viis eestivenelaste tüüpi vastavalt nende meediatarbimisele ja keeleoskusele. Muidugi on siin rohkem tegureid mängus: näiteks sotsiaalne heaolu ja vanus pole vähem olulised. Kohtla-Järve ja Mustamäe venelasest elanikud erinevad ka. Soov kõiki eestivenelasi ühe vitsaga lüüa on lihtsustav ning samas on kõigil inimestel mingi osa muresid ja emotsioone samad: näiteks suurte elektriarvete pärast muretseme rahvusest või sissetulekust sõltumata.

Mitu protsenti eestivenelastest on teie hinnangul veendunud putinistid?

Riigikantselei on tellinud selle kohta uuringuid, kuidas Eesti venekeelsed inimesed suhtuvad sõtta, tulemuste kohta peaks nende käest küsima. Selget arvu ma ei paku ja kahtlustan, et Putini toetajaid on ka etniliste eestlaste hulgas.

Hoopis olulisem on aga see, et sama inimese peas võib eksisteerida korraga sümpaatia nii Putini kui ka Eesti suhtes. Meie kõik peame selliste inimestega jätkuvalt suhtlema ja oma hoiakuid selgitama, sest lihtsustused hiljutise Taani TV Narva reportaaži vaimus meid edasi ei vii.

Reiting näitab, et ühtpidi Keskerakonna eesti valijad ei usalda sõja olukorras parteid, teistpidi ärritab paljusid teie vene valijaid toetus Ukrainale.

Sõda on emotsionaalselt laetud valikuid ja vaidlusi toonud ka Eesti igapäevaellu suuremas mahus kui pronksiöö või kooseluseadus. Aga Keskerakond on alati püüdnud mängida mitme valijarühma peale ning olla, nagu meile meeldib öelda, rahvaerakond.