SÕJAPÄEVIK (129. päev) | Usbekistanis on mäss. Kesk-Aasia otsib Putinile alternatiive

Mida viletsamaks jääb Venemaa majandus ja seega ka Kesk-Aasia oma, seda suurem on tõenäosus, et ainuvalitsejate jalgealune muutub ebakindlaks ja rahvas tuleb tänavatele. Usbekistanil on praegu vesi ahjus. Pool riigist mässab plaanitud uue põhiseaduse vastu, mis tühistaks Lääne-Usbekistani Karakalpakstani piirkonna autonoomia ja annaks riigi presidendile Shavkat Mirziyoyevile võimu juurde. Kas Putin sekkub sellesse kuidagi, nii nagu Donbassis, Valgevenes või Kasahstanis?