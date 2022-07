Ukraina rahvuskaardi kõneisik rääkis, kuidas linn on kibedatest lahingutest hoolimata veel endiselt ukrainlaste kontrolli all ja ümber piiramata. Sama kinnitas õhtul ka Ukraina kaitseministeeriumi kõneisik Juri Sak. Kuid New York Timesiga suhelnud Ukraina sõduri sõnul on selles piirkonnas toimumas suur vägede väljatõmbumine ja seda juba paar viimast päeva. Twitteris levisid eile ka videoklipid Lõssõtšanski kesklinnas lippe lehvitavatest kadõrovlastest. Lisaks teatas Vene kaitseminister Sergei Šoigu Putinile Luhanski oblasti „vabastamisest“.