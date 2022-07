Elu õppetunnid. Meenutades Mats Traati In memoriam, 23. XI 1936 – 27. VI 2022.

Vaimset vara on Traat külluslikult loonud igas ilukirjanduse žanris, ja seda on küllap rohkem, kui mõni inimene elu jooksul lugeda jaksab. Üks Traadi kultuurilooliste jutustuste tegelasi on öelnud, et ilumõiste aluseks on tegus osavõtt ligimese elust ja selle ilu väljendamine kunstilises vormis. See juhtmõte sobib ka Traadi kohta, kelle looming alati ka traagilistes nootides rõhutab inimelu ülevust.